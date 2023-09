Cet évènement est passé Galerie Bernard Thévenet Galerie Bernard Thévenet Charolles Catégories d’Évènement: Charolles

Depuis 2015, la galerie Bernard Thévenet retrace les grandes étapes de la vie du coureur cycliste, de ses débuts au Vélo Club Charolais jusqu'à sa reconversion en commentateur sportif. Venez découvrir, ou redécouvrir, celui qui devint une figure emblématique de la région, après avoir remporté le Tour de France à deux reprises en 1975 et 1977.

Galerie Bernard Thévenet
29 rue Maréchal Leclerc
71120 Charolles
Charolles 71120
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
06 18 08 27 74
http://www.ville-charolles.fr/musees

2€ adultes, gratuit pour les enfants

Lieu Galerie Bernard Thévenet
Adresse 29 rue Maréchal Leclerc 71120 Charolles
Ville Charolles
Departement Saône-et-Loire

