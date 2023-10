Exposition de Christophe Loyer, sculpteur et plasticien Galerie Bénédicte Giniaux Bergerac, 30 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’œuvre du sculpteur et plasticien Christophe Loyer se déploie depuis 1985 en suivant plusieurs pistes, qui se croisent et s’entrelacent comme les voix d’une polyphonie..

2023-11-30 fin : 2023-12-10 . .

Galerie Bénédicte Giniaux Place du Docteur André Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Since 1985, the work of sculptor and visual artist Christophe Loyer has unfolded along several paths, which intersect and intertwine like the voices of a polyphony.

Desde 1985, la obra del escultor y artista visual Christophe Loyer se ha desarrollado por varios caminos, que se entrecruzan y entrelazan como las voces de una polifonía.

Das Werk des Bildhauers und Plastikers Christophe Loyer entfaltet sich seit 1985 in mehreren Richtungen, die sich wie die Stimmen einer Polyphonie kreuzen und miteinander verflechten.

