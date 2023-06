Le dernier or des étoiles perdues Galerie Belle-Rive Ouistreham, 1 juin 2022, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

« Le dernier or des étoiles perdues » rassemble l’oeuvre de Natacha Nikouline, artiste photographe issue de l’école des Gobelins.

« Le travail de Natacha Nikouline consiste à évoquer le passage du temps qui se manifeste par la déliquescence organique et matérielle. D’où le choix des natures mortes composées de masques mortuaires, de fleurs fanées, de fruits… des images qui font surgir de la nuit des façades de maisons désertées, et montrent des postures de corps anonymes dont la tête ne s’offre pas au regard. ».

Galerie Belle-Rive Port de plaisance de Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



« Le dernier or des étoiles perdues » brings together the work of Natacha Nikouline, a photographic artist who graduated from the Ecole des Gobelins.

« Natacha Nikouline’s work evokes the passage of time, manifested in organic and material decay. Hence the choice of still lifes composed of death masks, wilted flowers, fruit… images that bring deserted house facades out of the night, and show postures of anonymous bodies whose heads are not offered to the gaze. »

« Le dernier or des étoiles perdues » reúne la obra de Natacha Nikouline, artista fotógrafa diplomada por la Escuela de los Gobelinos.

« La obra de Natacha Nikouline evoca el paso del tiempo, manifestado en la descomposición orgánica y material. De ahí la elección de naturalezas muertas compuestas por máscaras mortuorias, flores marchitas, frutas… imágenes que evocan fachadas de casas desiertas salidas de la noche, y muestran las posturas de cuerpos anónimos cuyas cabezas no se abren a la vista »

« Das letzte Gold der verlorenen Sterne » versammelt das Werk von Natacha Nikouline, einer Fotokünstlerin, die an der Ecole des Gobelins studiert hat.

« Natacha Nikoulines Arbeit besteht darin, den Lauf der Zeit heraufzubeschwören, der sich in organischem und materiellem Zerfall manifestiert. Daher die Wahl von Stillleben, die aus Totenmasken, verwelkten Blumen und Früchten bestehen… Bilder, die verlassene Häuserfassaden aus der Nacht auftauchen lassen und Körperhaltungen von anonymen Menschen zeigen, deren Kopf sich dem Blick nicht bietet. »

