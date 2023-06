E D E N – DANCING DATA Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux, 13 juin 2023, Bordeaux.

E D E N – DANCING DATA Mardi 13 juin, 18h00 Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Entrée libre

Olga Kisseleva, artiste française pluridisciplinaire, aborde son travail de la même manière qu’un scientifique. Son concept E D E N ( Ethical Durable Ecology Nature ) au cours duquel elle a entamé une importante recherche artistique et scientifique sur les arbres indigènes australiens, et en particulier sur le pin Wollemi, se concrétise chez BAG avec E D E N – DANCING DATA. La conférence, performance et installation vidéo placent la danse et la communication des arbres au cœur du sujet en présentant la traduction de la communication des arbres dans un langage de notation de la danse.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 rue saint françois Bordeaux 33000 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-13T18:00:00+02:00 – 2023-06-13T20:00:00+02:00

