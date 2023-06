Exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » – ZINEFEST#10 Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » – ZINEFEST#10 Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux, 6 juin 2023, Bordeaux. Exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » – ZINEFEST#10 6 – 9 juin Galerie BAG (Bakery Art Gallery) entrée libre, gratuite Le vernissage de l’exposition aura lieu le 6 juillet à 17h en présence des artistes Pierre Faedi et Margaux Meissonnier (Gargarismes) et de l’association Disparate qui organise ZINEFEST#10. Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 rue saint françois Bordeaux 33000 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T11:00:00+02:00 – 2023-06-06T19:00:00+02:00

2023-06-09T11:00:00+02:00 – 2023-06-09T19:00:00+02:00 art exposition Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Adresse 44 rue saint françois Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » – ZINEFEST#10 Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux 2023-06-06 was last modified: by Exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » – ZINEFEST#10 Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux 6 juin 2023