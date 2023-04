Exposition « In figures of writing » Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 14 avril 2023, Bordeaux.

Exposition « In figures of writing » 14 avril – 16 juin Galerie BAG (Bakery Art Gallery) Entrée libre.

Cette exposition présente des œuvres de dessin et de textile de Sonja Jokiniemi de 2017 à 2023, qui incarnent la quête artistique plus longue sur la narration, les systèmes linguistiques et la relationalité haptique.

Les dessins ont été un moyen de composer des performances sur scène, de réfléchir sur les stratégies de communication non verbale en travaillant avec de nombreuses personnes autistes, ainsi que de faire partie des performances elles-mêmes. Une grande partie du travail de Jokiniemi tourne autour de cette idée de langages alternatifs : comment les choses et les matériaux parlent et comment trouver des systèmes d’expression où les mots deviennent moins proéminents ou simplement absents.

Plus récemment, les traditions textiles, le partage intergénérationnel des connaissances et le travail féministe sont devenus de plus en plus apparents dans la production des œuvres textiles ainsi que dans leur processus de fabrication. Jokiniemi s’intéresse à l’ordinaire, à la classe ouvrière, au travail manuel et à la représentation des identités et des expressions féminines. Les dernières œuvres textiles ressemblent à des textiles domestiques, qui se débusquent d’eux-mêmes, essayant d’évoquer un sens de l’incontrôlé, du désordre et du mal par rapport à ce que devraient être des objets décoratifs généralement utilisables.

Elle y griffonne ensuite des figures de ses dessins, qui traitent des disproportions, des dislocations et des accentuations. Ces figures se camouflent en partie et s’exhibent en partie dans le cadre de l’histoire du tissu.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T17:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00

2023-06-16T11:00:00+02:00 – 2023-06-16T19:00:00+02:00

exposition Finlande

© Sonja Jokiniemi