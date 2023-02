Picasso #MeToo Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 8 avril 2023, Bordeaux.

Entrée libre

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 rue saint françois Saint-Michel Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Samedi 8 avril, PICASSO #MeToo à l’occasion du 50e de l’anniversaire de la mort de l’artiste, sera l’occasion de créer l’évènement avec une journée de concerts, DJ sets, projections et de rencontres sur PICASSO à la lumière de #MeToo et des gender studies.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Projection : SILENCE de Perrine Lacroix.

Témoignage rare et précieux, ce film est un portrait intime de l’artiste caraïbéenne Hessie : il réunit dans une même vision sa parole et son monde, le champ et le contrechamp de son univers.

Le tournage se déroule tout naturellement dans le Moulin d’Hérouval en Normandie, transformé dès 1962 en maison atelier par Hessie et son mari, le peintre Dado. La caméra se promène dans ce lieu de vie et de création, lieu unique, familial et artistique. Pendant que la caméra sillonne ces espaces, Hessie se confie sur sa pratique, parle de son œuvre, dévoile son histoire singulière et ses souvenirs, ceux d’une femme hors du commun.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la programmation L’expérience de la liberté : l’espace, le corps, la danse qui se tiendra à la Bakery Art Gallery du 12.01 au 18.06.2023.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T11:00:00+02:00

2023-04-08T19:00:00+02:00

Pablo Picasso 1962. Argentina. Revista Vea y Lea. Domaine public