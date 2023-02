APERITIVO du mardi Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 28 mars 2023, Bordeaux.

APERITIVO du mardi 28 mars – 27 juin, les mardis Galerie BAG (Bakery Art Gallery)

Participation aux Aperitivo uniquement sur réservation (places limitées).

Laissez-vous embarquer dans cette PARTIE DE CAMPAGNE animée par Christian Pallatier tout en profitant d’un verre de vin et d’une dégustation des produits BAG.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 rue saint françois Saint-Michel Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ces conférences s’appuient sur l’actualité en illustrant un thème prioritaire : le développement durable. Ce concept original, apparu en 1987 dans un rapport de l’ONU intitulé Our common future, est né du constat d’une profonde fracture Nord/Sud. Il ne concerne pas uniquement l’écologie, loin de là, et entend faire se rapprocher trois univers qui se sont trop longtemps ignorés : l’économie, l’environnement et le social.

Participer à cette PARTIE DE CAMPAGNE(s) sera une manière d’anticiper des questionnements sur l’emploi, la sécurité, l’écologie, l’immigration ou l’Europe. Autant de sujets qui ne laissent pas les artistes indifférents. Nous avons donc choisi d’aborder l’art contemporain avec simplicité mais sans simplification. Si vous préférez une approche qui évoque librement toutes les époques, où chacun prend ses repères, même lorsque l’art semble avoir coupé les ponts avec une partie du public, vous trouverez là les réponses que vous cherchez. Car aujourd’hui, l’art passionne, déconcerte, contrarie ; il captive l’attention du public et des médias et s’affirme comme le metteur en scène, en images, en objets d’un monde complexe. Développe- ment spectaculaire du nombre de ses musées, émergence de continents artistiques «en voie de développement», constitution de gigantesques collections privées, l’art n’a plus de limites.

À vos agendas !

Les “Aperitivo du Mardi” parcourront le cycle PARTIE DE CAMPAGNE et se dérouleront à 18h30 les mardis 28 mars – 25 avril – 30 mai et 27 juin 2023.

Ce n’est pas tout ! Et si vous participiez aux “Aperitivo du Mercredi” ? Le cycle L’ART CONTEMPORAIN EXPLIQUÉ À MA MÈRE sera abordé à 18h30 les mercredis 22 mars – 19 avril – 24 mai et 14 juin 2023.

Bonus : Participez à notre Aperitivo via Zoom – n’oubliez pas de vous servir un verre et quelques tapas ! Nous vous enverrons le lien de participation le jour J.

L’intervenant : Historien d’art, président fondateur de Connaissance de l’art contemporain depuis 1991, Christian Pallatier est conférencier pour les musées, frac, écoles et centres d’art, associations culturelles et consultant-formateur en entreprise (Caisse des dépôts, Hermès, PSA, Réunion des Musées Nationaux Grand Palais). Accompagnateur artistique et gastronomique, il organise chaque mois depuis 2009, les We ART, week-ends en Europe et au-delà, à la découverte de la scène artistique internationale. L’association est également administratrice de la galerie BAG_Bakery Art Gallery à Bordeaux, et Christian Pallatier, son directeur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-06-27T20:00:00+02:00

Alain Séchas, Chat Cygne, 2003