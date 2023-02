APERITIVO du mercredi Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 22 mars 2023, Bordeaux.

APERITIVO du mercredi 22 mars – 27 juin Galerie BAG (Bakery Art Gallery)

Participation aux Aperitivo uniquement sur réservation (places limitées).

L’art contemporain fêtera ses 80 ans en 2025… prêt.e.s ? Laissez-vous embarquer dans ce feuilleton L’ART CONTEMPORAIN EXPLIQUÉ À MA MÈRE animé par Christian Pallatier.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 rue saint françois Saint-Michel Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’art contemporain fêtera ses 80 ans en 2025 ! Christian Pallatier vous ouvre un grand dossier sur les âges de la vie. Quels sont les nouveaux contours de l’enfance ? Quelles représentations donner de l’adolescence et de ses désordres ? Que se joue-t-il entre le Devenir Homme et l’Être Femme au cœur du débat sur les genres ? Comment écrire la longue histoire de l’art de la vieillesse aujourd’hui ? Ajoutez une conférence introductive sur la beauté et une autre sur la famille et le mariage, concluez par une interrogation sur le futur de l’humanité et vous obtiendrez ce nouveau cycle de 8 rendez-vous : L’art contemporain expliqué à ma mère. Avec ce feuilleton, chaque conférence consacrera un épisode aux principaux groupes, mouvements et tendances de l’art depuis 1945, l’art découpé comme un gâteau pour mieux éclairer son histoire par tranche, ou plus exactement par décennie.

Si la chronologie n’est surtout pas signifiante de son évolution, elle offrira néanmoins les repères nécessaires à ceux qui en ont besoin et cela naturellement, en restant simple pour rendre l’art accessible à tous.« Intense »,« critique », « brisant avec la tradition », ce sont des mots et expressions parfois utilisés pour décrire l’art contemporain. Nous en retiendrons trois autres pour ces interventions : «drôles», «sympas» et «décomplexées». Une heure et demie d’art vivant illustré en vidéo projection, animée par des historiens d’art passionnants passion- nés. Vous êtes invité à vous préparer à souffler les 80 bougies de l’art contemporain.

L’intervenant : Historien d’art, président fondateur de Connaissance de l’art contemporain depuis 1991, Christian Pallatier est conférencier pour les musées, frac, écoles et centres d’art, associations culturelles et consultant-formateur en entreprise (Caisse des dépôts, Hermès, PSA, Réunion des Musées Nationaux Grand Palais). Accompagnateur artistique et gastronomique, il organise chaque mois depuis 2009, les We ART, week-ends en Europe et au-delà, à la découverte de la scène artistique internationale. L’association est également administratrice de la galerie BAG_Bakery Art Gallery à Bordeaux, et Christian Pallatier, son directeur.

À vos agendas !

Les “Aperitivo du Mercredi” parcourront le cycle L’ART CONTEMPORAIN EXPLIQUÉ À MA MÈRE et se dérouleront à 18h30 les mercredis 22 mars – 19 avril – 24 mai et 14 juin 2023.

Ce n’est pas tout ! Et si vous participiez aux “Aperitivo du Mardi” ? Le cycle PARTIE DE CAMPAGNE sera abordé à 18h30 les mardis 28 mars – 25 avril – 30 mai et 27 juin 2023.

Bonus : Participez à notre Aperitivo via Zoom – n’oubliez pas de vous servir un verre et quelques tapas ! Nous vous enverrons le lien de participation le jour J.



Ron Mueck, Woman with Shopping, 2013