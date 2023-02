Modulab x BAG 09.03__01.04.2023 Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 9 mars 2023, Bordeaux.

Entrée libre

Dans le cadre du lancement de notre programme Édition/Éditions destiné à accroitre la visibilité des maisons d’édition françaises et européennes, BAG invite Modulab, galerie d’art à Metz.

Dans le cadre du lancement de notre programme Édition/Éditions destiné à accroitre la visibilité des maisons d’édition françaises et européennes, BAG invite Modulab, galerie et atelier de création artistique à Metz. Ce sera l’occasion de découvrir leurs éditions et les oeuvres de Luc Doerflinger, Benoît de Mijolla et Benjamin Roi.

Modulab :

Fondée en 2011, l’atelier – galerie Modulab développe des outils de diffusion: expositions, publications, éditions d’art et s’engage auprès des artistes qu’elle soutient. Modulab renforce et réunit dans ce projet collectif, les compétences, modes opératoires et outils nécessaires à rendre visible le travail d’artistes de la scène émergente française qui engage une réflexion autour des pratiques du dessin et du multiple.

Modulab confirme son projet artistique et assoit sa présence à la fois en région Grand Est mais également au niveau national et transfrontalier. Outre sa programmation d’expositions dans ses locaux, la galerie développe et contribue au développement de projets hors les murs : dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi dans des espaces interstitiels et décalés. Modulab est présent sur des foires et évènements internationaux de proximité qui nous permettent de construire et développer des relations professionnelles durables et d’appréhender une pluralité d’écosystèmes (Drawing Now Art Fair, Art Paris, Luxembourg Art Week, Art-o-rama, Paréidolie Marseille).

Fort de son expérience et de son rayonnement sur le territoire Grand Est, Modulab s’engage également en faveur de l’éducation artistique et culturel en construisant des projets singuliers dans le champ des arts visuels en lien avec sa programmation et à travers un réseau réactif d’artistes. Par ailleurs, Modulab édite et diffuse des multiples d’artistes dans le champ de l’estampe d’art et valorise ce travail au sein des collections publiques.



Vue de l’exposition Glissando, remous et variations de Chloé Poizat – Sept 2023 | Photo: Benjamin Roi