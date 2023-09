Pascal Graziani Galerie Aux Docks d’Arles Arles, 27 septembre 2023, Arles.

Pascal Graziani 27 septembre – 15 octobre Galerie Aux Docks d’Arles entrée libre

Je peins. Je travaille la matière. Je mélange traits et couleurs.

Je me confronte à la toile nue.

Je pose une couleur, une coulure, une tache, un trait, une empreinte…

Je ne sais pas ce que sera le tableau, ses masses, sa physionomie, sa palette.

Je commence POUR me perdre. J’avance en écartant des voies, je tourne, retourne, couvre.

Mes tableaux sont des palimpsestes. Le recouvrement de possibles.

Le tableau émerge, advient, se propose à moi.

Il trouve son équilibre sensible.

Je l’accueille.

Ma peinture ne se réfère pas à la réalité. Elle y trouve sa source, elle en est irriguée et nourrie.

I paint. I use the matter. I stir together strokes and colours

I face the raw canvas

I lay a colour, a dreep, a stain, a stroke, a print…

I do not know what the painting will be, nor its masses, its feature, its colour palette

I get to it so I lose myself. I am moving forward brushing tracks aside*, I turn, turn over and cover

My paintings are palimpsests. Covering anything that can be.

The painting rises, becomes and presents itself to me

It finds its sensible balance

I receive it.

My paintings are not a reference to reality. But they come from reality, they are fed and watered by reality.**

Galerie Aux Docks d’Arles 44, rue Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 24 25 88 79 https://www.auxdocksdarles.com/ [{« type »: « email », « value »: « auxdocksdarles@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « grazianipascal91@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T10:30:00+02:00 – 2023-09-27T13:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

art contemporain abstraction

Pascal Graziani, peinture sans titre, acrylique sur toile