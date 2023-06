Hommage à Hélène Martin(1912 – 2012) Galerie Aux Docks d’Arles Arles, 1 juin 2023, Arles.

Hommage à Hélène MARTIN ( 1912 – 2012 )

La volonté de mieux faire connaître son oeuvre artistique, la richesse de sa personnalité et de ses engagements ont guidé notre démarche. Le souvenir d’une amitié de 40 ans a été présent tout au long de cette préparation : inventaire, choix des oeuvres, restauration …

Hélène Martin a travaillé avec passion durant 80 ans. Elle a d’abord, un atelier sur le port de Marseille et côtoie le groupe du Péano dont elle est la seule femme peintre. Ambrogiani, Serra, Ferrari, Seyssaud…

Par la suite, elle continue son chemin dans le sillage de créateurs plus jeunes : Pons, Alessandri, Arène, Avril, Trofimoff…

Dans ses deux ateliers, à Bois Luzy à Marseille et à Montfrin dans le Gard, son travail se personnalise, devient plus expressioniste : Peintures de paysages aux arbres calcinés, aux roches ôcres où s’accrochent des maisons anguleuses aux couleurs contrastées. Taureau rouge et noir des courses camarguaises se confondant vite avec celui de son signe zodiacal.

Dans les années 1980, son mode d’expression change. Aux peintures, dessins gouaches se superposent les assemblages. « J’aime la manipulation des matériaux les plus hétéroclites, les accumuler, les choisir puis soustraire, simplifier et parfois tout recommencer ! Rien n’est inerte quand l’esprit s’en empare. » Elle rejoint l’esprit du mouvement des Singuliers et de l’art Brut et participe à plusieurs manifestations avec Danielle Jacqui, Raymond Reynaud, François Ozenda, Pascal Verbena et bien d’autres.

Nous avons réuni des oeuvres de collections particulières et des pièces acquises en 2013, lors de la vente de son fonds d’atelier. Dessins, peintures, gouaches, pastels, lavis et assemblages tentent de montrer la qualité et la diversité de son son parcours de création.

