Peintures et dessins de Pierre Bessuges Galerie Aux Docks d’Arles 44, rue Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 24 25 88 79 https://www.auxdocksdarles.com/ Tôles é-toiles

Rendus de missions et Voyages

par Pierre BESSUGES

Peintures sur toile & tôles de métal et dessins présentés à la galerie Aux Docks d’Arles, 44 rue du Docteur Fanton à Arles.

