« Aux bois de mai » une balade dans la marqueterie « Galerie Athanor déco by L’Annexe » Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Aux bois de mai » une balade dans la marqueterie « Galerie Athanor déco by L’Annexe », 1 mai 2023, Albi. « Aux bois de mai » une balade dans la marqueterie 1 – 14 mai « Galerie Athanor déco by L’Annexe » Entrée libre Corinne Garcia présente quelques-unes de ses créations qui font rêver à un monde où utilité rimerait avec beauté. Un dialogue surprenant entre diverses matières de bois nobles qu’elle transforme pour les décliner en tableaux, bijoux ou luminaires. Serge Vienne, utilise une gamme très variée de bois colorés pour magnifier la beauté des paysages, qu’ils soient tarnais ou plus lointains. Son thème de prédilection, les oiseaux, décliné dans ses tableaux et ses objets, incite à rester léger et à prendre de la hauteur. « Galerie Athanor déco by L’Annexe » rue du Puits de la grâce Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 79 90 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T13:30:00+02:00 – 2023-05-01T18:30:00+02:00

2023-05-14T13:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu « Galerie Athanor déco by L’Annexe » Adresse rue du Puits de la grâce Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville « Galerie Athanor déco by L’Annexe » Albi

« Galerie Athanor déco by L’Annexe » Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

« Aux bois de mai » une balade dans la marqueterie « Galerie Athanor déco by L’Annexe » 2023-05-01 was last modified: by « Aux bois de mai » une balade dans la marqueterie « Galerie Athanor déco by L’Annexe » « Galerie Athanor déco by L’Annexe » 1 mai 2023 Albi « Galerie Athanor déco by L’Annexe » Albi

Albi Tarn