Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Galerie atelier Les jARTdins de Sabila, 13 mai 2022, Roubaix. Galerie atelier Les jARTdins de Sabila

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Galerie atelier Les jARTdins de Sabila

Aline Gaudron, Marion Hardy, Nathalie Lemire, _Le Cabinet de Curiosités_ Vernissage samedi 14 mai à 19h00

Gratuit

Atelier d’art, galerie Galerie atelier Les jARTdins de Sabila 8 bis rue de l’Ermitage, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Adresse 8 bis rue de l'Ermitage, Roubaix Ville Roubaix lieuville Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Roubaix Departement Nord

Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Galerie atelier Les jARTdins de Sabila 2022-05-13 was last modified: by Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Galerie atelier Les jARTdins de Sabila 13 mai 2022 Galerie atelier Les jARTdins de Sabila Roubaix roubaix

Roubaix Nord