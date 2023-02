Portes ouvertes de l’Atelier Ahtzic Silis / Sculpteur ferronnier Galerie Atelier Ahtzic Silis, 29 mars 2023, Lyon.

L’artiste Ahtzic Silis ouvre les portes de son atelier situé au cœur de Lyon, afin de faire découvrir son univers, ses œuvres et créer un espace d’échanges au cœur même d’un lieu de création.

Galerie Atelier Ahtzic Silis 6 rue Mazard 69002 Lyon Ainay Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

● Expert dans le domaine de la ferronnerie depuis 1996, Ahtzic est un sculpteur et designer franco-salvadorien. Il se définit comme un Confectionneur de bijoux d’appartement : des sculptures et du mobilier en pièce unique sur mesure, où l’art, le design et la séduction des matières nobles, se conjuguent pour donner naissance au plaisir mystique de la création.

La spécificité d’Ahtzic est la mise en forme du fer à froid par découpe, pliage et soudure à l’arc. Ce procédé permet de réaliser des sculptures ou des ouvrages de grande taille comme des grilles, des garde-corps, des rampes d’escalier, mais aussi de petits objets décoratifs ou du mobilier.

Laissez-vous porter par la volupté, la force et le caractère de ses objets en acier et vivez un moment unique de transmission et de passion à ses côtés !

Tout au long de l’année, l’atelier Ahtzic Silis propose aussi des cours de soudure et ferronnerie payants aux passionné(e)s du métal : que vous soyez amateur ou que vous cherchiez à vous perfectionner dans certains domaines de la métallurgie, vous apprendrez d’abord les différentes postures optimales pour faciliter la manipulation des outils et réviserez quelques consignes de sécurité. Vous vous initierez à différentes techniques de découpage et perçage des pièces pour venir ensuite travailler le métal à la main. Vous vous exercerez également à la soudure à l’électrode. Réservation obligatoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

