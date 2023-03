La Galerie Associative d’Art & Métiers d’Art « GAAMA » : un lieu pour sublimer son quotidien Galerie Associative d’Art & Métiers d’Art, 1 avril 2023, Nérac.

1 et 2 avril

La galerie est installée dans un site historique et classé du Lot et Garonne, à proximité du Moulin médiéval des Tours de BARBASTE. Elle réunit un collectif d’artisans d’art et d’artistes dont la réputation de qualité et de dynamisme est dorénavant bien assise.

Elle lance sa troisième saison avec les Journées des Métiers d’Art qui permettront de découvrir la nouvelle exposition du travail de professionnels des métiers d’art et d’artistes associés au collectif pour leur valeur créative et la contribution harmonieuse de leurs œuvres à l’ambiance des lieux.

A cette occasion sera spécialement ouverte une salle de l’originale maison BRANSOULIE : un ancien entrepôt du moulin taillé dans le rocher qui joue par sa façade la maison de maître.

Lors de ce week-end seront proposés à la fois des démonstrations pour permettre de mieux apprécier les gestes techniques des différents métiers représentés et des ateliers pour ceux qui veulent se lancer et s’initier.

Artistes invités aux côtés des métiers d’art :

Sophie GARAPON, peintre art abstrait et symbolique, Patrick CHARRIER, peintre capteur de lumière, Coline VEYSSIERE sculpteuse de terre.

Galerie Associative d'Art & Métiers d'Art 1 rue du Moulin des Tours 47600 Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

