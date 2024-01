Exposition « Sensualis » aux Art’gentiers Galerie Art’Gentiers Bordeaux, vendredi 26 janvier 2024.

Exposition « Sensualis » aux Art’gentiers La galerie Art’gentiers présente sa nouvelle exposition SENSUALIS.

Une exposition collective avec les œuvres des artistes : Marie Guerrier, Camille Royer, Andoni Guiresse, et Dominique Genty. 26 janvier – 30 mars Galerie Art’Gentiers Entrée libre.

Rassemblés autour de visions d’esthètes, les quatre artistes invités façonnent les formes pour n’en garder que leur substrat sensible et poétique.

Ici, la rythmique est centrale et les changements d’échelle décisifs pour percevoir toute la complexité du message qui se déploie dans l’œuvre. Micro, macro s’entremêlent et se font écho.

Ainsi, le récit et la narration sont pris dans un minimalisme exacerbé qui se joue des fioritures.

Qu’elle soit scientifique, mathématique, musicale ou architecturale, la sensualité par la forme règne. Chacun des artistes vient chercher l’élégance de la ligne, la volupté d’une courbe et ramène le geste à son essence la plus pure. C’est pourquoi la sensualité est ici employée sous sa forme latine : SENSUALIS, symbole d’un retour à sa genèse étymologique.

Comme pour reconstituer l’évolution formelle du tracé et remonter ainsi à son état originel.

L’œuvre devient un support et un outil de mesure de la sensualité.

Galerie Art’Gentiers 24 rue des Argentiers 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visuel : Marie Guerrier et Camille Royer, Les bouées de Laboratoire © Guillaume Ruiz