La galerie Art'Gentiers est heureuse de présenter sa nouvelle exposition, « Chérie, j'ai fait les courses ! » pour clôturer l'année autour d'une grande célébration de la création !

Suffit des cadeaux banals, des “déjà vus” … Accompagnez votre bûche d’une œuvre d’art ! Illustrations, reproductions, peintures, dessins, photos, sculptures, baskets peintes à la main… durant ces 6 semaines de festivités, plongez-vous dans des univers singuliers et venez à la rencontre de nos pépites.

Venez à la galerie Art'Gentiers pour épater vos proches en les surprenant avec des cadeaux originaux et uniques ! Offrez (vous) de l'art pour les fêtes Artistes : Léone Béguin – Yves Bordes Lapeyre – Léa Cornetti – Rémi Grenouillet – Marie Guerrier – Rodolphe Martinez – Marine Ondra – Mathieu Parisot – Chris Pillot – Georges Saladin – Nina Vacher – Florence Vanoli – YAM Save The Date : Vernissage le Jeudi 30 Novembre 2023 – 18h30 à 21h30 Galerie Art'Gentiers 24 rue des Argentiers 33000 Bordeaux

