Gironde Bordeaux Galeries Week-End – Galerie Art’Gentiers – « La Règle de trois » par Olivier Lounissi Galerie Art’Gentiers Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. Bordeaux Galeries Week-End – Galerie Art’Gentiers – « La Règle de trois » par Olivier Lounissi 24 – 26 novembre Galerie Art’Gentiers Entrée libre. Le Bordeaux Galeries Week-End est de retour, après deux ans d’absence, pour sa neuvième édition ! Un week-end entier dédié à la création contemporaine, au cours duquel les bordelaises et les bordelais sont tous invités à pousser la porte des galeries implantées sur le territoire de Bordeaux et sa Métropole. Retrouvez une série d’événements spécialement pensés pour ce grand week-end consacré à l’art et la culture. À l’occasion, vous retrouverez à la galerie Art’Gentiers, la deuxième exposition personnelle d’Olivier Lounissi, « La Règle de trois ».

Tryptiques, trinités, ternaires, l’exposition est guidée par cette célèbre locution latine : « Tout ce qui va par trois est parfait ».

Vous serez alors plongés tout au long de l’exposition au cœur des thèmes de prédilection de Lounissi : son rapport à l’enfance, la force et la productivité, alliés à une critique intelligente de nos sociétés contemporaines. Toutes les informations sur l’exposition d’Olivier Lounissi : https://art-gentiers.com/expo/olivier-lounissi-la-regle-de-trois/

Toutes les informations sur l'exposition d'Olivier Lounissi : https://art-gentiers.com/expo/olivier-lounissi-la-regle-de-trois/

Toutes les informations sur le Bordeaux Galeries Week-End : https://art-gentiers.com/actus/bordeaux-galeries-week-end-9/ Galerie Art'Gentiers 24 rue des Argentiers 33000 Bordeaux

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

