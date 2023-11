[Exposition] De l’art pour Noël Galerie Art VP Dieppe, 2 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La Galerie Art VP vous propose lors de cette exposition « De l’art pour Noël » une sélection d’œuvres d’art pièces uniques à petits prix, pour offrir ou s’offrir un cadeau original ! On pourra y retrouver les céramiques animalières de Frédérique Delcourt, Les sculptures céramique de Philippe Baray, Anne Delahodde, Florence Lemiegre et Delphine Laignel, les paysages normands à la gouache de Anne Jolly, Les photographies de Siska (Urbex onirique), Cathy Bion, Amélie Louys, Françoise Brunet, les petits bronzes de Lumioara, Les céramiques et les aquarelles de Katia Slessareff, les peintures animalières de Nathalie Letulle et les fleurs en papiers d’Hélène Leseigneur..

Vendredi 2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Galerie Art VP

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Galerie Art VP’s « Art for Christmas » exhibition features a selection of one-off works of art at low prices, for an original gift or for yourself! You’ll find animal ceramics by Frédérique Delcourt, ceramic sculptures by Philippe Baray, Anne Delahodde, Florence Lemiegre and Delphine Laignel, Normandy landscapes in gouache by Anne Jolly, Photographs by Siska (Urbex onirique), Cathy Bion, Amélie Louys, Françoise Brunet, small bronzes by Lumioara, ceramics and watercolors by Katia Slessareff, animal paintings by Nathalie Letulle and paper flowers by Hélène LeseigneurHélène Leseigneur.

La exposición « Arte para Navidad » de la Galerie Art VP presenta una selección de obras de arte únicas a precios bajos, ¡para regalar o hacer regalos originales! Encontrará cerámicas de animales de Frédérique Delcourt, esculturas de cerámica de Philippe Baray, Anne Delahodde, Florence Lemiegre y Delphine Laignel, y paisajes normandos en gouache de Anne Jolly, Fotografías de Siska (Urbex onírico), Cathy Bion, Amélie Louys, Françoise Brunet, pequeños bronces de Lumioara, cerámicas y acuarelas de Katia Slessareff, pinturas de animales de Nathalie Letulle y flores de papel de Hélène LeseigneurHélène Leseigneur.

Die Galerie Art VP bietet Ihnen im Rahmen der Ausstellung « Kunst zu Weihnachten » eine Auswahl an einzigartigen Kunstwerken zu kleinen Preisen, die sich hervorragend als Geschenk eignen Zu sehen sind Tierkeramiken von Frédérique Delcourt, Keramikskulpturen von Philippe Baray, Anne Delahodde, Florence Lemiegre und Delphine Laignel, Gouache-Landschaften aus der Normandie von Anne Jolly, Die Fotografien von Siska (Urbex onirique), Cathy Bion, Amélie Louys, Françoise Brunet, die kleinen Bronzefiguren von Lumioara, die Keramiken und Aquarelle von Katia Slessareff, die Tierbilder von Nathalie Letulle und die Papierblumen von Alessandra LouvreHélène Leseigneur.

2023-11-04