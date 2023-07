Abstractions Contemporaines Galerie art-gentiers Bordeaux, 13 juillet 2023, Bordeaux.

Abstractions Contemporaines 13 juillet – 2 septembre Galerie art-gentiers Entrée libre et gratuite

La création contemporaine est marquée, depuis ces dernières années, par un retour en force de la peinture figurative. En présentant une exposition de peintures abstraites, la galerie Art’Gentiers se positionne à contre-courant de cette tendance en rendant hommage à la grande histoire de la peinture abstraite initiée par des figures de proue comme Wassily Kandinsky ; la mouvance de la figure libre et de l’abstraction lyrique portée par Georges Mathieu ou encore du geste radical de l’expressionnisme abstrait défendu par Joan Mitchell.

En s’affranchissant de la figure, les artistes contemporains laissent champ libre à des compositions guidées par l’énergie et les émotions, loin des codes picturaux institutionnels, qui parlent à l’âme du “regardeur”.

La force de l’abstraction réside ainsi dans son universalité et la puissance du message qu’elle nous délivre, dans un cadre ouvert ainsi que dans un vocabulaire plastique infini.

Fenêtre sur le monde et sur nous même, ce lexique est intrinsèquement actuel et nous appelle à l’introspection.

En effet, la peinture contemporaine abstraite devient ici une réponse viscérale et instinctive aux grandes problématiques qui traversent notre société. L’artiste devient alors le prisme direct des questionnements qui jalonnent notre présent.

Son langage de formes et de couleurs fait écho à un monde hybride, en perpétuel mouvement, en évolution constante. Volontairement inclusive, l’abstraction est résolument une peinture du présent.

ARTISTES : Léone Béguin, Patrick Charrier, Loïs Lanoix, Eric Raffy, Thierry Riffis, Viti Ross, Florence Vanoli

Galerie art-gentiers 24 rue des Argentiers Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@art-gentiers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 23 15 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-gentiers.com/expo/abstractions-contemporaines/ »}]

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T19:00:00+02:00

