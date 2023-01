« Un ciel dans une fleur sauvage » Galerie art-gentiers, 20 janvier 2023, Bordeaux.

« Un ciel dans une fleur sauvage » 20 janvier – 11 mars Galerie art-gentiers

Entrée libre.

Une exposition-poème mettant à l’honneur le travail des artistes Nicolas Claris et Romain Claris.

Galerie art-gentiers 24 rue des Argentiers Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Galerie Art’Gentiers est heureuse de présenter leur première exposition de l’année 2023 : “Un ciel dans une fleur sauvage”, mettant en lumière des artistes dont l’approche poétique offre un regard neuf sur notre monde et invite à l’émerveillement.

Un ciel dans une fleur sauvage est composée de deux séries jamais dévoilées en galerie à Bordeaux. Ces deux séries se conjuguent en dialogue, Un peu de rouge pourtant et On The Rocks, (inédite), synthétisent cette opposition intrinsèque aux deux pratiques, celle de la photo et de la vidéo, pour ne faire qu’une et convoquer alors deux visions qui s’expriment à l’unisson, entre clarté et profondeur, noblesse et humilité. En tandem, la beauté figée par l’objectif photographique de Nicolas Claris s’anime au moment où Romain Claris prend le relais avec sa caméra.

Ce sont ainsi deux générations qui travaillent en écho. Chacun traduit, avec son langage propre, une situation initiale partagée. Les deux se répondent ainsi et, comme pour un haïku, c’est dans la césure, le vide entre les deux univers convoqués par ces images, que se construit cette exposition-poème.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-03-11T19:00:00+01:00

« On the Rocks », Nicolas Claris