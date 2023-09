Exposition | L’Atelier Volant Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 (Rennes) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition | L'Atelier Volant
22 septembre – 27 octobre
Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 (Rennes)
L'ATELIER VOLANT, PHOTOGRAPHIES DE MARIE BOVO

COMMISSARIAT : JOHN CORNU Vernissage de l’exposition jeudi 21 septembre à partir de 18h.

___ Le travail de Marie Bovo procède en grande partie d’une déclinaison de séries photographiques. Géographiquement déterminée, chaque étape s’inscrit dans une trajectoire au long cours où vie quotidienne et activité de l’artiste s’entremêlent dans une approche attentionnée, immersive et emprunte d’altérité. L’acte photographique que l’on peut parfois assimiler à une sorte de prédation laisse ici place à une éloge de la lenteur où l’appareil photographique relève davantage d’une « horloge à voir » pour reprendre Roland Barthes, que d’un fusil mitrailleur. Conçue pour la galerie Art & Essai, cette exposition met en lumière les moments décisifs du travail de l’artiste. Elle révèle les tirages conservés au fil des sessions de calage en laboratoire, les « épreuves de travail » que Bovo punaise à même le mur de son atelier, jauge et ausculte longuement avant d’entrer en production. En regard et dans une visée prospective, la « project room » accueille le film Tohu va bohu 1 (2022) de Lou Le Forban, une véritable ode frénétique qui nous invite à entrer dans la danse. John Cornu Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 (Rennes) Place du Recteur Henri Le Moal Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-latelier-volant »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T13:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:00:00+02:00

exposition photographie Marie Bovo

