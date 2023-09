Visite guidée – Dimensions de la découverte : environnements d’apprentissage Galerie ArchiLib Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Visite guidée – Dimensions de la découverte : environnements d’apprentissage Vendredi 13 octobre, 18h00 Galerie ArchiLib Entrée Libre

Dans cette exposition ludique, les visiteurs changent d’échelle pour découvrir l’expertise de Studio Gang dans la conception d’environnements d’apprentissage non conventionnels, des bâtiments universitaires aux musées et parcs publics. Un objet du quotidien – les caisses de vin en bois – se transforme en dioramas et en plinthes présentant des maquettes, des esquisses et des scènes miniatures qui donnent vie à quatorze projets différents du Studio; chacun de ces projets à leur manière élargissent la définition d’« espace d’apprentissage ».

À travers ses matériaux et sa matérialité, l’exposition montre comment le Studio lui-même est un lieu d’apprentissage et de fabrication animé, avec une philosophie de durabilité et de réutilisation créative au coeur.

Ana Flor et Rodia Valladares, Design Principals de Studio Gang feront une visite guidée et présenteront 3 projets de rénovation du Studio: le Centre Gilder pour la science, l’éducation, et l’innovation du Musée américain d’histoire naturelle, le Musée des Beaux-Arts de l’Arkansas et la « Powerhouse » à l’université de Beloit

Galerie ArchiLib 49 boulevard de la Villette 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

Tom Harris