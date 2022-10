L’Atelier par A6A Galerie ArchiLib, 7 octobre 2022, Paris.

L’Atelier par A6A 7 – 14 octobre Galerie ArchiLib

Journées nationales de l’architecture

Galerie ArchiLib 49 boulevard de la Villette 75010 Paris Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Île-de-France

A6A investit la galerie Archilib à Paris pour une immersion complète dans l’Atelier, le

terme renvoie au travail manuel, à l’approche artisanale et à la notion de plaisir que l’agence tente d’inculquer dans chacun de ses projets. En vieux français astelier signifiait à la fois un tas de bois et un chantier, il fait écho au travail de la matière et de sa mise en œuvre comme processus de fabrication du projet.

Trois espaces occupent la galerie : d’abord l’atelier puis le jardin et enfin le bureau, comme le reflet des nouveaux locaux de l’agence à Bordeaux.

Le parcours propose de se confronter dans un premier temps à la question des matériaux et des méthodes nécessaires à leur transformation, s’en suit une parenthèse végétale qui nous rappelle l’importance du vivant dans tout projet de construction, puis une grande table de travail qui évoluera au cours des semaines.

L’exposition présentera les projets de l’agence, achevés, en cours, ou arrêtés, notamment sous forme de maquettes et prototypes.

Nous dévoilerons les outils de travail, de mise en espace et d’expérimentation qui composent notre quotidien d’architectes.

Le temps de l’exposition sera ponctué par quatre rendez-vous qui prendront la forme de tables rondes autour de quatre thèmes chers à l’agence : matérialité, rationalité, réversibilité et esthétique.

Calendrier :

Inauguration vendredi 7 octobre 18h30 . Présentation de l’exposition et des partenaires

Vendredi 14 octobre 18h30 . Table ronde : Structure et réversibilité

Vendredi 28 octobre 18h30 . Table ronde : Esthétique et représentation

Jeudi 10 novembre 18h30 . Table ronde de clôture : Méthode et matière

Ces événements sont une invitation au débat entre différents acteurs du processus de conception. Architectes, maîtres d’ouvrage, collectivité, mais aussi photographes ou graphistes participeront à ces conversations ouvertes au public.



