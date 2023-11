Exposition – Laques : transmissions et variations Galerie À l’Écu de France Viroflay, 30 mars 2024, Viroflay.

Exposition – Laques : transmissions et variations 30 mars – 19 mai 2024 Galerie À l’Écu de France Entrée libre

Honneur à l’art de la laque, ses évolutions et sa transmission. Laques végétales, laques traditionnelles européennes, laques modernes synthétiques… le « laqué » se réinvente et explore de nouveaux supports. La Galerie présente un parcours initiatique avec les œuvres de laqueurs confirmés, mises en perspective avec des œuvres de jeunes laqueurs formés à leurs côtés. Tableaux, sculptures ou installations deviennent prétextes à des effets de matière, de brillance, de profondeur et de nuances de couleurs. Pour découvrir une plus grande variété d’approches, l’exposition présentera également les artistes de l’association LAC – Laqueurs associés pour la création.

Vernissage public jeudi 4 avril à 19h.

Visite guidée gratuite les mercredis et dimanches à 16h30. Galerie fermée les 1er avril, 1er, 8 et 9 mai).

Galerie À l’Écu de France 1, rue Robert Cahen 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

2024-05-19T14:00:00+02:00 – 2024-05-19T19:00:00+02:00

exposition viroflay