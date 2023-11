Exposition – Beauté organique Galerie À l’Écu de France Viroflay, 3 février 2024, Viroflay.

Exposition – Beauté organique 3 février – 17 mars 2024 Galerie À l’Écu de France Entrée libre

Le corps humain cache des trésors que les artistes explorent avec une curiosité insatiable. Au-delà de notre enveloppe corporelle, les réseaux sanguins résonnent avec les nervures des feuilles, les cellules deviennent des œuvres abstraites, chaque organe porte un message universel.

L’adjectif organique qualifie ce qui a trait aux organes au sens strict, ou plus généralement à la constitution du vivant ou à des fonctions essentielles. La beauté organique inspire des créations variées, d’une finesse incroyable, qui mettent en lumière la fragilité, la complexité, les notions d’écosystème et d’interaction. Au cœur du vivant, les artistes de cette exposition nous livrent leur regard sur le monde extérieur et ses répercutions à l’intérieur… Un va et vient poétique entre l’intime et le révélé.

Vernissage public jeudi 8 février à 19h.

Visite guidée gratuite les mercredis et dimanches à 16h30.

Galerie À l’Écu de France 1, rue Robert Cahen 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

