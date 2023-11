Exposition – Sur les bancs de l’école Galerie À l’Écu de France Viroflay, 9 décembre 2023, Viroflay.

Exposition – Sur les bancs de l’école 9 décembre 2023 – 28 janvier 2024 Galerie À l’Écu de France Entrée libre

Invitation à un voyage dans le temps ! Encre, plume et plumier, tableaux et craies, bonnet d’âne, blouse et béret, cahier d’écriture, livre de bibliothèque et manuel, carte de géographie, squelette anatomique dans un coin de la classe… L’immersion est totale.

Découvrez l’école des années 1900 avec une salle de classe d’époque reconstituée par le « musée de l’Ecole » de Chartres et d’Eure-et-Loir. Parce que l’école est le socle de nos connaissances et apprentissages et qu’elle vise à la cohésion sociale et à l’épanouissement individuel, cette étape marque durablement notre entrée dans la société et notre regard sur le monde. L’exposition invitera à partager nos expériences et à échanger sur les évolutions qui se sont opérées depuis le début du 20e siècle.

Elle présentera également des œuvres d’artistes contemporains qui se jouent des codes de l’école et créent avec les fournitures scolaires : dessin au stylo à bille, œuvres réalisées en volumes avec des crayons, gommes et autres stylos, peintures et collages sur feuilles de cahiers…

Vernissage public samedi 9 décembre à 11h.

Galerie fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Visite guidée gratuite les mercredis et dimanches à 16h30.

Galerie À l’Écu de France 1, rue Robert Cahen 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

