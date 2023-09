Galerie 9e Art – Exposition Jo & Ted – ‘Liquidation Totale’ Galerie 9e art Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 15 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

En cette rentrée 2023, la Galerie 9e Art a le plaisir de présenter un ensemble de planches et dessins du duo Jo & Ted (scénariste et dessinateur). Les planches exposées et une sélection de dessins feront l’objet d’un catalogue intitulé Liquidation Totale à paraitre aux Éditions Toth.

Ce catalogue d’exposition sera disponible en édition limitée à la Galerie 9e art.

Vernissage le 14/09/2023 à partir de 18h

Séance de dédicace le 16/09/2023 à partir de 15h (sur réservation à contact @galerie9art.com)

Suite à leur participation à un projet collectif sur le marsupilami en 2016, les frères Sjöstedt entament un nouveau travail de style qui donnera naissance à l’exposition Liquidation Totale et à son catalogue.

Le dessinateur, Nicolas Sjöstedt expérimente un nouveau style, avec un trait noir appuyé et des hachures, laissant seulement apparaître quelques éléments de blancs qui apportent vie et dynamisme aux personnages. Un changement de technique pour un projet qui amène les deux frères à renouer avec la tradition de l’humour noir dans la bande dessinée, ayant connu ses heures de gloire dans les années 1970.

Le scénariste Yvan Sjöstedt, alias Ted, propose des gags en une page, entre humour noir et absurde. Son humour grinçant vise à détourner des situations simples et à les faire basculer vers l’inattendu.

Le force de l’alliance du scénario et du dessin se ressent particulièrement dans les planches silencieuses où, en quatre cases panoramiques, le gag est offert en tout simplicité au lecteur.

À PROPOS DE JO & TED

Nicolas (Jo) et Yvan (Ted) Sjöstedt, respectivement dessinateur et scénariste, sont deux frères suisses. Depuis leur enfance, Jo & Ted ont été imprégnés de bandes dessinées.

Jo publie plusieurs ouvrages comme Oreiller de chair fraîche où il illustre notamment les Contes et légendes du Jura. Puis les frères se mettent à collaborer et à réaliser ensemble leur premier album en 2019 Farinet, le faux-monnayeur qui rencontre un joli succès. La même année, ils publient Comment ne pas se perdre dans le noir, recueil lié à l’exposition qu’ils ont proposée au public lors du lors du Festival Delémont’BD.

Aujourd’hui la sortie de Liquidation Totale aux éditions Toth est l’aboutissement d’un long travail, tant sur le plan graphique que scénaristique.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

Contact : https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=449 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/events/836882331146807/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/836882331146807/?ref=newsfeed https://www.galerie9art.fr/?content=home

Jo & Ted