Galerie 9e art – Exposition Enrico MARINI « Les Aigles de Rome Livre VI » Galerie 9e art Paris, 7 décembre 2023 18:00, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

de 11h00 à 13h00

Le vendredi 08 décembre 2023

Le jeudi 07 décembre 2023

de 18h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Après 7 ans Enrico Marini et la Galerie 9e art vous invitent à replonger dans les aventures de Marcus et Arminius à travers les planches et illustrations du nouvel album qui seront exposées.

Un événement exceptionnel pour un retour en couleurs et en action.

Rome est en proie à des luttes intestines au cœur desquelles un mystérieux gladiateur casqué en noir cherche à se venger. Deux hommes : Marcus et Arminius se font face pour la deuxième fois sur la scène historique de Rome. Des combats de gladiateurs aux complots politiques, Enrico Marini nous immerge à Rome, autant par son trait réaliste que par son travail de documentation dans cet album qui réévalue les relations entre ses personnages iconiques : rebondissements et suspense sont au rendez-vous !

Le trait dynamique d’Enrico Marini et sa maîtrise des couleurs mettent en lumière bien des facettes de Rome.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

Contact : https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=451 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/events/268431269145294?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/268431269145294?ref=newsfeed https://www.galerie9art.fr/?content=home

Enrico Marini Couverture Aigles de Rome Livre VI