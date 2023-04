Galerie 9e art – Exposition American Classics IX Galerie 9e art, 14 avril 2023, Paris.

Du samedi 15 avril 2023 au samedi 13 mai 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

La Galerie 9e Art met à l’honneur de nombreux dessinateurs américains à l’occasion de la neuvième édition de l’exposition “American Classics”.

Rendez-vous emblématique de la programmation de la Galerie 9e Art, l’exposition “American Classics” œuvre à offrir un aperçu de l’art de dessinateurs américains et anglophones aux styles et séries très variés. Découvrez-y les œuvres d’artistes de grande renommée comme Winsor McCay (1867-1934), pilier du neuvième art et créateur de la série Little Nemo in Slumberland, ou bien Al Taliaferro (1905-1969), auteur prolifique à l’origine de personnages intemporels comme Donald Duck. Pour les passionnés de super-héros, les auteurs de nombreuses séries Marvel, comme Jack Kirby (1917-1994) et John Buscema (1927-2002), seront également exposés.

Cette exposition permet d’observer comment les artistes se sont influencés mutuellement au fil des décennies. Chester Gould (1900-1985), à l’origine de la série policière Dick Tracy, a ainsi été autant une source d’inspiration que de concurrence pour l’œuvre d’Alex Raymond (1909-1956). L’exposition s’attache enfin à présenter quelques artiste issus de “l’illustration art” notamment Leslie Brooke Leonard (1862-1940), illustrateur de nombreux contes pour enfants et adultes.

Chacun de ces artistes représente une vision de l’Amérique de leur époque respective, cette exposition vous invite donc à traverser un morceau de l’histoire des États-Unis sous le prisme de la bande dessinée.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

Jack Kirby