Galerie 9e art – Double Expositions Calvo et John Romita Jr. Galerie 9e art, 19 mai 2023, Paris.

Du vendredi 19 mai 2023 au samedi 03 juin 2023 :

mercredi, jeudi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Pour cette double exposition, la Galerie du 9e art vous propose de découvrir ou redécouvrir de nombreuses œuvres originales de l’artiste français Calvo et une histoire complète de The Amazing Spider-Man par l’artiste américain John Romita Jr.

Grand nom de son époque, Calvo se distingue par son talent d’illustrateur avec ses décors fournis et son dynamisme de case, mais aussi par son humour et les genres variés qu’il aura pu traiter au cours de sa carrière. Cette exposition met en avant des strips de Coquin le Petit cocker ainsi que plusieurs planches de la bande-dessinée Cricri, souris d’appartement.Artiste emblématique d’une série qui a marqué sa carrière, John Romita Jr. a su moderniser le trait et la composition des aventures du héros.

Ici aidé de l’encreur Scott Hanna, John Romita Jr assure une composition où les aplats noirs et blancs mettent en lumière les planches et soutiennent l’émotion de chaque mouvement des personnages.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

Contact : +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/events/758251949123805/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/758251949123805/?ref=newsfeed https://www.galerie9art.fr/

Calvo et John Romita Jr.