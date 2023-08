Laëtitia Bourget – Galerie 3 Tours, 7 septembre 2023, Tours.

Laëtitia Bourget

Nourrir le feu

A l’occasion de la parution de sa première monographie Être en vie, la Galerie 3 accueille du 7 au 9 septembre 2023 Nourrir le feu, premier volet d’un cycle d’exposition de l’artiste Laëtitia Bourget qui se poursuivra au sein de La Ritournelle à Chateauroux.

A travers une œuvre polymorphe qui convoque une pluralité de médiums l’artiste ancre sa pratique dans un cheminement personnel, une quête de sa propre nature et plus particulièrement de sa nature féminine qui s’accomplit dans l’exploration de son enveloppe corporelle. Le corps à travers des protocoles qui empruntent aux rituels les plus archaïques se fait alors le véhicule d’une énergie vitale, source primitive au sein de laquelle l’artiste puise fluides et matières pour composer ses œuvres, résurgences qui invoquent nos imaginaires pour questionner notre rapport à l’être et à la vie.

+ d’infos : https://tinyurl.com/bdhbvrex

et lancement de la monographie « Être en vie » : jeudi 7 septembre 2023 de 18h30 à 21h00

: 8 et 9 septembre de 14h30 à 18h00

Galerie 3

9 Place Choiseul

37100 Tours

https://mode-demploi.org

Laëtitia Bourget, Skull, 2014