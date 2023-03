Exposition CODEX Galerie 3, 13 avril 2023, Tours.

Exposition CODEX 13 avril – 13 mai Galerie 3 Gratuit

Du 14 avril au 13 mai 2023, Mode d’emploi s’associe à l’École supérieur d’Art et de Design TALM-Tours et à LAURA Revue pour une exposition collective consacrée aux éditions d’artistes au sein de la Galerie 3.

L’exposition CODEX est une invitation collective à penser la création contemporaine à travers le livre d’artiste en créant des résonances entre espace éditorial et espace d’exposition.

A partir d’un répertoire de formes propres à chaque artiste, la question de la monstration et de la consultation se présente au sein d’un espace scénique, celui d’une bibliothèque transformée. En flirtant avec l’univers de celle-ci et celui de l’installation, c’est à la foi une organisation spatiale, identitaire et sociale, mais également une appréhension et un engagement du corps et de l’esprit.

CAFE DECOUVERTE

Rendez-vous le jeudi 20 avril 2023 de 10h00 à 12h00 pour une rencontre avec les artistes et commissaires de l’exposition autour d’un café et de douceurs.

Gratuit sur inscription en ligne : https://tinyurl.com/8urubu8c

Galerie 3 9 Place choiseul Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mode-demploi.org/codex/ »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/8urubu8c »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T14:30:00+02:00 – 2023-04-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00