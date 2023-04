Balade nature en ville Galerie 24 Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Balade nature en ville Galerie 24, 2 juin 2023, Toulouse. Balade nature en ville 2 juin – 9 septembre Galerie 24 Entrée libre sur inscription Boris Presseq, botaniste au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse et spécialiste d’écologie urbaine nous emmène en balade nature dans les quartiers du centre ville à la découverte de la nature en ville et de l’appropriation des sols urbains par les plantes. Galerie 24 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://caue31.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-09-09T17:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00 Boris Presseq

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie 24 Adresse 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Galerie 24 Toulouse

Galerie 24 Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Balade nature en ville Galerie 24 2023-06-02 was last modified: by Balade nature en ville Galerie 24 Galerie 24 2 juin 2023 Galerie 24 Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne