Expositions Terre, Terrain, Territoire, et Vues Imprenables Galerie 24 Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Expositions Terre, Terrain, Territoire, et Vues Imprenables Galerie 24, 24 mai 2023, Toulouse. Expositions Terre, Terrain, Territoire, et Vues Imprenables 24 mai – 23 septembre Galerie 24 Entrée libre Le CAUE 31 ouvre les portes de la Galerie 24 le 24 mai prochain !

Une nouvelle salle d’exposition en plein cœur de Toulouse autour de la ville et des territoires.

Les deux premières expositions seront Terre, Terrain, Territoire, qui interroge la valeur des sols, et Vues Imprenables, une sélection de dessins d’humour de l’architecte et illustrateur Martin Étienne.

A vos agendas ! Galerie 24 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://caue31.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T11:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-09-23T11:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 toulouse exposition

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie 24 Adresse 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Galerie 24 Toulouse

Galerie 24 Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Expositions Terre, Terrain, Territoire, et Vues Imprenables Galerie 24 2023-05-24 was last modified: by Expositions Terre, Terrain, Territoire, et Vues Imprenables Galerie 24 Galerie 24 24 mai 2023 Galerie 24 Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne