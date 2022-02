Galerie 115 – Jean-Pierre Declerc Saint-Quentin, 25 février 2022, Saint-Quentin.

Galerie 115 – Jean-Pierre Declerc Saint-Quentin

2022-02-25 14:00:00 – 2022-03-02 19:00:00

Saint-Quentin Aisne

« De la forge de son enfance au désert mauritanien, en passant par le Chemin des Dames, le palais du Roi de Roma à Rambouillet, à l’hôtel Mercure pour les jeux équestres mondiaux à Caen, il exerce avec talent l’art de la sculpture en métal avec du matériel de récupération.

Ses œuvres sont souvent singulières : symbole d’un moment de sa vie, d’une rencontre, d’une amitié, d’une émotion. Ses échanges, son contact avec la nature, le monde mais aussi la proximité d’autres artistes stimulent sa création. Il est sensibilisé par le travail des sculpteurs comme Alberto Giacometti et César.

Pour les sculptures, il aime les matériaux difficiles à travailler, laisser vibrer sa créativité, affûter son sens de l’observation et développer son esprit critique. Son travail d’Art et de travail intérieur. C’est une expression, un discours personnel.

Chaque pièce transmet un message. Le travail de création est guidé par la volonté de détourner le métal, les objets…Sculpter, c’est faire jaillir la vie du métal. Associer d’autres matériaux : c’est élargir les expressions possibles en sortant des limites données par le métal. »

+33 3 23 06 93 60

Galerie 115

Saint-Quentin

