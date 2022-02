Galerie 115 – Jean-Marie Warest Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Galerie 115 – Jean-Marie Warest Saint-Quentin

2022-04-15 14:00:00 – 2022-04-20 19:00:00

« Enfant, je vivais dans un tout petit village où la nature était omniprésente. Maintenant je suis en retraite et j'habite Saint-Quentin, les paysages ne sont plus les mêmes mais j'ai toujours autant de bonheur à les parcourir. Parfois j'emmène mon boitier pour partager mes photographies sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'exposer ces images sur papier glacé. »

