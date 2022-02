Galerie 115 – Gilles Georgel – La Bible d’Hier à Aujourd’hui Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-03-25 14:00:00 – 2022-04-05 19:00:00

Saint-Quentin Aisne Une exposition sur la Bible d’hier à aujourd’hui à la Galerie 115. « L’Exposition se divise en 6 Chapitres :

• La Bible dans la culture

• La Bible et son contenu

• La crédibilité des textes de la Bible (Bible et archéologie)

• La transmission de la Bible au cours des siècles

• Les traductions de la Bible

