Galerie 115 – Gaëtan Palmieri, 24 juin 2022, .

Galerie 115 – Gaëtan Palmieri

2022-06-24 14:00:00 – 2022-06-29 19:00:00

Du vendredi 24 juin au mercredi 29 juin

« Photographe voyageur et passionné par la culture Arabe, j’ai entrepris en 2017 [avec un premier voyage au Maroc] une série de photographies sur le Monde Arabe.

Un projet né d’une volonté de partager un autre regard sur cette partie du monde, loin des clichés liés à l’actualité, mon regard se tourne vers la beauté des pays Arabes, au travers, notamment, de l’architecture et des paysages. La série [en cours] se compose actuellement de photos prises au Maroc, Liban, Tunisie et en Égypte entre juillet 2017 et février 2020. (et si les conditions le permettent un voyage en Oman en janvier 2022) »

Du vendredi 24 juin au mercredi 29 juin

« Photographe voyageur et passionné par la culture Arabe, j’ai entrepris en 2017 [avec un premier voyage au Maroc] une série de photographies sur le Monde Arabe.

Un projet né d’une volonté de partager un autre regard sur cette partie du monde, loin des clichés liés à l’actualité, mon regard se tourne vers la beauté des pays Arabes, au travers, notamment, de l’architecture et des paysages. La série [en cours] se compose actuellement de photos prises au Maroc, Liban, Tunisie et en Égypte entre juillet 2017 et février 2020. (et si les conditions le permettent un voyage en Oman en janvier 2022) »

Du vendredi 24 juin au mercredi 29 juin

« Photographe voyageur et passionné par la culture Arabe, j’ai entrepris en 2017 [avec un premier voyage au Maroc] une série de photographies sur le Monde Arabe.

Un projet né d’une volonté de partager un autre regard sur cette partie du monde, loin des clichés liés à l’actualité, mon regard se tourne vers la beauté des pays Arabes, au travers, notamment, de l’architecture et des paysages. La série [en cours] se compose actuellement de photos prises au Maroc, Liban, Tunisie et en Égypte entre juillet 2017 et février 2020. (et si les conditions le permettent un voyage en Oman en janvier 2022) »

Unsplash

dernière mise à jour : 2022-01-13 par