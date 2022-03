Galerie 115 – Daniel Brousse / Francoise Letowski Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Galerie 115 – Daniel Brousse / Francoise Letowski Saint-Quentin, 13 mai 2022, Saint-Quentin. Galerie 115 – Daniel Brousse / Francoise Letowski Saint-Quentin

2022-05-13 14:00:00 – 2022-05-18 19:00:00

Saint-Quentin Aisne « Mes images sont toutes et exclusivement des photographies à la base. Elles sont retouchées à l’aide d’ordinateur. Construire, structurer à perte de vue, afin que chaque ligne, chaque masse, chaque couleur, se présente sans passé. » Daniel BROUSSE « En recherche permanente, Francoise LETOWSKI, s’essaye à retrouver une forme d’horizon dans les lieux qui paraissent abandonnés ou bien dans des cités où ce même horizon est barré par hauts murs muets.

Employant le sable, la cendre…l’artiste apporte des épaisseurs sur ses toiles donnant dés lors des impressions d’images 3D, creusant alors des ombres propices à l’apparition de volumes vivants. Elle transpose ainsi la beauté de la nature, avec des lumières de miel et contrejour. » Francoise LETOWSKI « Mes images sont toutes et exclusivement des photographies à la base. Elles sont retouchées à l’aide d’ordinateur. Construire, structurer à perte de vue, afin que chaque ligne, chaque masse, chaque couleur, se présente sans passé. » Daniel BROUSSE « En recherche permanente, Francoise LETOWSKI, s’essaye à retrouver une forme d’horizon dans les lieux qui paraissent abandonnés ou bien dans des cités où ce même horizon est barré par hauts murs muets.

Employant le sable, la cendre…l’artiste apporte des épaisseurs sur ses toiles donnant dés lors des impressions d’images 3D, creusant alors des ombres propices à l’apparition de volumes vivants. Elle transpose ainsi la beauté de la nature, avec des lumières de miel et contrejour. » Francoise LETOWSKI +33 3 23 06 93 60 « Mes images sont toutes et exclusivement des photographies à la base. Elles sont retouchées à l’aide d’ordinateur. Construire, structurer à perte de vue, afin que chaque ligne, chaque masse, chaque couleur, se présente sans passé. » Daniel BROUSSE « En recherche permanente, Francoise LETOWSKI, s’essaye à retrouver une forme d’horizon dans les lieux qui paraissent abandonnés ou bien dans des cités où ce même horizon est barré par hauts murs muets.

Employant le sable, la cendre…l’artiste apporte des épaisseurs sur ses toiles donnant dés lors des impressions d’images 3D, creusant alors des ombres propices à l’apparition de volumes vivants. Elle transpose ainsi la beauté de la nature, avec des lumières de miel et contrejour. » Francoise LETOWSKI Galerie 115

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Galerie 115 – Daniel Brousse / Francoise Letowski Saint-Quentin 2022-05-13 was last modified: by Galerie 115 – Daniel Brousse / Francoise Letowski Saint-Quentin Saint-Quentin 13 mai 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne