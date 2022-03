Galerie 115 – Créatif’Art Saint-Quentin, 11 mars 2022, Saint-Quentin.

Galerie 115 – Créatif’Art Saint-Quentin

2022-03-11 14:00:00 – 2022-03-16 19:00:00

Saint-Quentin Aisne

L’Association Créatif’Arts regroupe des artistes-peintres du Saint-Quentinois qui s’expriment à travers la peinture à l’huile, l’aquarelle ou l’acrylique. Les artistes utilisant le pastel ou tout autre technique sont également les bienvenus. Chaque semaine, les ateliers ont lieu à l’espace Matisse les lundis, jeudis et vendredis après-midi de 15H à 18H dans la bonne humeur et la convivialité. Un intervenant participe régulièrement aux ateliers afin de guider et de conseiller les artistes qui le souhaitent.

L’association Créatif’Arts participe à de nombreuses manifestations culturelles telles que des expositions à la Galerie 115, la biennale des Arts, l’Art à la campagne et à d’autres événements organisés par la Ville de Saint-Quentin. Les artistes ont donc régulièrement le plaisir d’exposer leurs œuvres et de les partager avec le public.

+33 3 23 06 93 60

Saint-Quentin

