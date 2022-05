Galerie 115 – Aymeric Wargnier, 3 juin 2022, .

Galerie 115 – Aymeric Wargnier

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-08 19:00:00

Du vendredi 3 juin au mercredi 8 juin

« L’exposition K-osmose doit être comprise dans sa globalité comme une projection éclatée de mon âme. Où chaque œuvre est une pièce du puzzle qu’est mon monde intérieur, et illustre des sujets qui me touchent. Que ces sujets soient aussi infimes et personnels qu’un séjour dans une ville en été ou infinis et universels comme notre place dans le cosmos

J’invite chaque visiteur à se projeter dans mes œuvres en contemplant les sensations qu’elles produisent sur lui, comme une micro méditation, comme un voyage intérieur. »

Galerie 115

