Galerie 115 – Anne Brasseur Josse Saint-Quentin, 29 avril 2022, Saint-Quentin.

Galerie 115 – Anne Brasseur Josse Saint-Quentin

2022-04-29 14:00:00 – 2022-05-04 19:00:00

Saint-Quentin Aisne

« C’est en février 2013 que j’ai couché pour la première fois des couleurs sur une toile.

Le déclic, je l’ai eu grâce à une exposition visitée à l’espace saint Jacques à Saint-Quentin…

Depuis je flâne entre l’abstraction où j’épanche toutes mes émotions, mes douleurs et mon enthousiasme, ma vision de la vie et l’interprétation des événements qui nous traversent tous et nous interpellent.

Mon second domaine artistique est la représentation d’animaux stylisés, plus ou moins animés de couleurs et à l’expression du regard qui envoûte son admirateur … Les toiles que je vous présenterai pendant cette semaine au 115 seront donc originales et optimistes, teintées d’amour et remplies d’émotions … »

+33 3 23 06 93 60

Galerie 115

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-13 par