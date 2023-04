3e Festival Fier.e.s et queer Galerie 115 à Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

3e Festival Fier.e.s et queer Galerie 115 à Saint-Quentin, 12 mai 2023, Saint-Quentin. 3e Festival Fier.e.s et queer 12 – 17 mai Galerie 115 à Saint-Quentin Expo et conférences/ateliers entrée libre et gratuite Du 12 au 17 mai à Saint-Quentin dans l’Aisne (02). Galerie 115 à Saint-Quentin 115, rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:00:00+02:00

2023-05-17T14:00:00+02:00 – 2023-05-17T20:00:00+02:00 Stonewall Migrant.e.s lgbt+

