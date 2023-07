Atelier de Graffiti et lettrage Galerie 1000m² Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier de Graffiti et lettrage Galerie 1000m² Bègles, 2 août 2023, Bègles. Atelier de Graffiti et lettrage 2 et 16 août Galerie 1000m² Gratuit sur réservation au 05 56 49 95 94 Atelier de graffiti et lettrage par les 1000 m² avec Marianne Treppo Incroyable ! Tu vas pouvoir gribouiller sur le tram de Bordeaux en toute légalité !

Chaque enfant aura à disposition une maquette en papier rigide du tram de Bordeaux pour réaliser sur place ensemble, un « paper toy ». Les participants pourront ensuite s’initier au graffiti et au lettrage avec des poscas, pour customiser leur maquette, et repartir avec une œuvre unique réalisée par leurs soins.

À partir de 8 ans.

Mercredi 2 août de 14h à 16h et mercredi 16 août aux 1000m²

Mercredi 2 août de 14h à 16h et mercredi 16 août aux 1000m²

Dans le cadre d'un été près de chez vous. Galerie 1000m² 48, rue Ferdinand Buisson 33130 Begles Bègles

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00

2023-08-16T14:00:00+02:00 – 2023-08-16T16:00:00+02:00

