GalaxiFasila Argent-sur-Sauldre, 21 mai 2022, Argent-sur-Sauldre.

GalaxiFasila Argent-sur-Sauldre

2022-05-21 – 2022-05-21

Argent-sur-Sauldre Cher

1ère partie : orchestre junior

Odyssée dans l’Espace

Suivi de : The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie par le groupe rock Sifasila.

Buvette et petite restauration.

L’école de musique Sifasila organise son spectacle de fin d’année Galaxifasila .

+33 2 48 81 50 60

sifasila

Argent-sur-Sauldre

