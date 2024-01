GIMS GALAXIE Amneville Les Thermes, mercredi 20 novembre 2024.

La manifestation initialement prévue le 05/12/2023 est reportée au 20/11/2024 à 20h.Les billets restent valables. Remboursements autorisés.La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint à reporter de quelques mois la tournée de GIMS initialement prévue à partir de novembre 2023 dans toute la France.Cette nouvelle tournée de GIMS sera intitulée « LE DERNIER TOUR » et se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. Les billets pour les concerts reportés restent évidemment valables.

Tarif : 49.00 – 72.00 euros.

Début : 2024-11-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

GALAXIE RUE DE L’EUROPE 57360 Amneville Les Thermes 57