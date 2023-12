ALBAN IVANOV GALAXIE Amneville Les Thermes Catégorie d’Évènement: Amneville Les Thermes ALBAN IVANOV GALAXIE Amneville Les Thermes, 27 janvier 2024, Amneville Les Thermes. ALBAN IVANOV« Vedette 2.0»Alban Ivanov poursuit sa tournée des Zéniths en 2024 avec son spectacle « Vedette 2.0», et sera de retour au Palais des Sports de Paris les 30 et 31 mars 2024.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00
GALAXIE
RUE DE L'EUROPE
57360 Amneville Les Thermes

